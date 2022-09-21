Кримінал

ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів

21 Вересня 2022 09:21
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Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 55 110 військовослужбовців.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії на 21 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 55110 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків – 2227 (+11);
  • бойових броньованих машин – 4748 (+24);
  • артилерійських систем – 1340 (+17);
  • РСЗВ – 318 (+0);
  • кошти ППО – 168 (+0);
  • літаків – 253 (+1);
  • вертольотів – 217 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 932 (+7);
  • крилаті ракети – 239 (+0);
  • кораблі/катери – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23);
  • спеціальної техніки – 125 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Донецькому напрямку.


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