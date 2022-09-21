Кримінал

ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 55 110 військовослужбовців. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати Росії на 21 вересня орієнтовно склали: особового складу – близько 55110 (+300) осіб ліквідовано;

танків – 2227 (+11);

бойових броньованих машин – 4748 (+24);

артилерійських систем – 1340 (+17);

РСЗВ – 318 (+0);

кошти ППО – 168 (+0);

літаків – 253 (+1);

вертольотів – 217 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 932 (+7);

крилаті ракети – 239 (+0);

кораблі/катери – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23);

спеціальної техніки – 125 (+0). Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Донецькому напрямку. Поділитися:



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