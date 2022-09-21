ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів

Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 55 110 військовослужбовців.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 21 вересня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 55110 (+300) осіб ліквідовано;
- танків – 2227 (+11);
- бойових броньованих машин – 4748 (+24);
- артилерійських систем – 1340 (+17);
- РСЗВ – 318 (+0);
- кошти ППО – 168 (+0);
- літаків – 253 (+1);
- вертольотів – 217 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 932 (+7);
- крилаті ракети – 239 (+0);
- кораблі/катери – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23);
- спеціальної техніки – 125 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
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