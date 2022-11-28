Кримінал

Знешкоджено ворожу агентуру, яка наводила російські ракети на школи у Слов’янську, – СБУ

28 Листопада 2022 10:28
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сбу

Служба безпеки затримала ще двох агентів РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомляє СБУ.

Як зазначається, зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Крім цього, вони передавали агресору локації соціальних об’єктів, у тому числі загальноосвітніх навчальних закладів у Слов’янську.

За даними СБУ, отримані відомості окупанти планували використати для здійснення прицільних ракетних ударів по українському місту.

“Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали обох російських агентів на спробі передачі розвідувальної інформації до окупантів. За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам РФ “народную милицию ДНР”, – йдеться у повідомленні.


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