Жителя Харківщини підозрюють у постачанні до РФ товарів для оборони

СБУ затримала підприємця з Харкова, який передавав до РФ деталі, що використовувалися на підводних човнах російського флоту. В СБУ зазначають, що ці човни окупаційна армія використовує задля запуску ракет по Україні.

Про це 2 лютого повідомила пресслужба відомства.

Чоловіка викрили кіберфахівці. В СБУ кажуть, що він постачав товари до РФ попри заборону РНБО.

“Він створив свою компанію, яка закуповувала товари подвійного призначення в українських підприємств і під виглядом “цивільних приладів” постачав їх до РФ. Насправді продукція використовувалася для оснащення флоту держави-агресора”, — йдеться у повідомленні.

В Офісі Генпрокурора додають, що товари “подвійного призначення” підозрюваний постачав з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення чоловік намагався налагодити новий канал постачання товарів через треті країни.

Підприємця з Харкова підозрюють у порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.