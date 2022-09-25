Жителів окупованих територій за участь у псевдореферендумах буде покарано, – Верещук

Українцям, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, наполегливо рекомендують жодним чином не брати участі у процесі підготовки та проведення псевдореферендумів.

Про це в інтерв’ю BBC сказала віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Всім, хто залишився на окупованій території, я наполегливо рекомендую ігнорувати цей процес (“референдум”). І надалі уникати будь-якого контакту з окупантами: роботи у дільничних комісіях, або сумнівної роботи за певну плату. Зрозуміло, що дуже б не хотілося, щоб наші люди страждали, їх треба попереджати про це”, – сказала Верещук.

Вона нагадала, що за проведення та участь у таких “референдумах” загрожує покарання, згідно ст. 111-1 частини 5 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

На запитання, як діяти жителям тимчасово окупованих територій, Верещук відповіла: “Ігноруйте цей процес. Тож якщо до вас зателефонували, або звернулися через засоби зв’язку – не йдіть на контакт і, в силу обставин, не надавайте своїх даних. Особливо даних, тому що ми знаємо, що противник збирається використати списки. Навіть люди не прийдуть на “дільниці” – росіяни просто використають списки та скажуть, що вони проголосували “за”. Ми чудово розуміємо, що вони намагаються зробити”.