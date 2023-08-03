Жеваго отримав підозру в підкупі голови Верховного суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру у наданні хабара голові та суддям Верховного суду власнику групи “Фінанси та кредит” – олігарху Кгостянтину Жеваго.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Правоохоронці встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді.

Адвокат виконав роль “посередника” в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

У 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Однак їм було відмовлено в задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

“Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом “бекофісу” у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн доларів США – суддям Верховного Суду, решта – як “оплата” посередницьких послуг)”, – додали в САП.

Вже 19 квітня Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

15 травня Голову ВС і адвоката було викрито “на гарячому” під час отримання другого траншу хабара – 450 тисяч доларів.

У САП зазначили, що зважаючи на те, що Жеваго на момент вчинення злочину і на теперішній час знаходиться на території Французької Республіки, про підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги.