Кримінал

Запоріжжя було атаковано з РСЗВ “Торнадо-С”, – речник Повітряних сил

22 Березня 2023 16:32
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запоріжжя, Ігнат

У середу 22 березня російські війська вдарили по житловим будинкам Запоріжжя, за попередніми даними, з РСЗВ “Торнадо-С”.

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

“За попередніми даними, це ймовірно реактивна система залпового вогню “Торнадо-С”.

На запитання, чому перед вибухом в місті не лунала повітряна тривога, Ігнат відповів:

“Це реактивна артилерія, яка летить надзвичайно швидко. Від пуску до влучання – десятки секунд. Якщо є можливість у наших Сил оборони оповістити коли буде працювати реактивна й ствольна артилерія – це безумовно робиться. Якщо такої можливості немає, якщо немає розвідувальних даних, тому можуть бути такі терористичні атаки ворога”.


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