Кримінал

Загибель керівництва МВС: всім підозрюваним обрали запобіжний захід

4 Серпня 2023 17:08
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авіакатастрофа, мвс

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід усім підозрюваним у справі про авіакатастрофу в Броварах, під час якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як зазначили у ГБР, чотирьох підозрюваних утримуватимуть під вартою без можливості внесення застави, а начальника служби безпеки польотів помістили під цілодобовий домашній арешт.

18 січня у Броварах упав вертоліт, у якому перебував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники.

Усі вони загинули на місці події. Після цього правоохоронці розпочали розслідування.

Силовики підозрюють:

  • начальника Управління авіації та авіаційного пошуку та порятунку ДСНС України;
  • в.о. командира частини;
  • заступника командира з льотної підготовки;
  • командира авіаційної ескадрильї;
  • начальника служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

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