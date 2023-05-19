Кримінал

За минулу добу РФ обстріляла щонайменше 17 населених пунктів Харківщини, є загиблий і поранені

19 Травня 2023 08:52
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За минулу добу, 18 травня, російська окупаційна армія обстріляла щонайменше 17 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого є загиблий і поранені.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворожі обстріли зафіксовано у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

Синєгубов нагадав, що внаслідок ракетного удару по селу Циркуни загинув 52-річний цивільний чоловік, ще 2 чоловіків 41 та 57 років дістали поранення. У селі зруйновано 2 приватні житлові будинки, ще 13 будинків пошкоджено.

“У с. Тешенківка Куп’янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлі, майно та техніку фермерського господарства. У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житлові будинки, паркан та об’єкт цивільної інфраструктури”, – написав чиновник.

У селах Стариця та Перківка Чугуївського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі.

“За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 183 вибухонебезпечні предмети”, – резюмував Синєгубов.


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