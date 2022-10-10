Кримінал

За 3,5 години ЗСУ знищили 13 дронів-камікадзе

10 Жовтня 2022 20:04
17
війна

У понеділок, 10 жовтня, росіяни атакували Україну за допомогою 13 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Усіх їх знищили українські захисники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

“Друга “велика” повітряна тривога пообіді 10 жовтня передусім оголошена через іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які атакують Київ та північні області України з напрямку Курської області та Білорусі”, – йдеться в повідомленні.

Так, дев’ять таких безпілотників знищили сили та засоби ППО повітряного командування “Центр”.

Росіяни також атакували цими дронами і на сході України. Зенітниками повітряного командування “Схід” знищили ще чотири “Shahed-136”.

Зазначається, що дрони збили протягом 3,5 годин – з 15:00 до 18:30.


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