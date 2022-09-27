З поштового відділення на Харківщині російські військові вкрали унітаз, — “Нова пошта”

У “Новій пошті” опублікували фото туалетної кімнати в одному з відділень звільненого населеного пункту на Харківщині. Там не вистачає унітазу.

Про це написали 27 вересня у Twitter.

“Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке…”, — написали у повідомленні.

Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке…



🚽 Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб? pic.twitter.com/Hm213VbkzE — Нова пошта (@NP_official_ua) September 27, 2022