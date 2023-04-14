Кримінал

Вже відомо про 5 загиблих і 15 поранених внаслідок удару по Слов’янську

14 Квітня 2023 18:45
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війна

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Слов’янську у Донецькій області збільшилась до п’яти.

Про це повідомляє глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Станом на 18:00 відомо про 5 загиблих і 15 поранених”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина.

“Близько 16 години росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, використали ракети С-300. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки”, – додав глава області.


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