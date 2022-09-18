Кримінал

Використання Росією іранських дронів-камікадзе створює нові небезпеки для ЗСУ, – WSJ

18 Вересня 2022 09:13
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Росія завдала збитків українським військам за допомогою іранських безпілотників, що нещодавно почала використовувати.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на полковника Родіона Кулагіна, командира артилерії 92-ї механізованої бригади ЗСУ.

Як розповів Кулагін, минулого тижня над українськими бронетанковими й артилерійськими позиціями на північному сході Харківської області почали з’являтися трикутні безпілотники Shahed-136, перейменовані Росією на “Герань-2”.

За словами полковника, тільки в зоні бойових дій його бригади іранські безпілотники, що зазвичай літають парами, знищили дві 152-мм самохідні гаубиці, дві 122-мм самохідні гаубиці, а також два бронетранспортери.

Як зазначається, досі іранські безпілотники, схоже, переважно були розгорнуті в Харківській області.

“В інших районах росіяни мають переважну артилерійську вогневу міць, і вони справляються. Тут у них уже немає цієї переваги в артилерії, і тому вони почали використовувати ці безпілотники”, – сказав Кулагін.

WSJ пише, що незалежні експерти, які вивчали фото уламків іранського безпілотника в Харківській області, кажуть, що це, мабуть, Shahed-136 — найновіша розробка Тегерана із трикутним крилом.

Засновник і виконавчий директор компанії зі стратегічного консалтингу Red Six Solutions LLC Скотт Кріно вважає, що присутність Shahed-136 змінює оперативні плани Києва, оскільки величезна довжина лінії фронту в Україні ускладнює захист від цих БПЛА.

За словами полковника Кулагіна, іранські безпілотники відносно малі й літають на дуже малій висоті – це ускладнює їхнє виявлення українськими системами ППО. Він сказав, що сподівається, що США та їхні союзники зможуть надати Україні досконаліші технології захисту від безпілотників або втрутиться, щоб зірвати постачання іранських безпілотників до Росії.


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