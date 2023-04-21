Ворог ударив по трьох прикордонних районах Харківщини, є руйнування

Російськи загарбники минулої доби обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зокрема, під вогнем росіян перебували Козача Лопань, Гоптівка, Куп’янськ, Дворічна, Вовчанськ та інші населені пункти.

“Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено щонайменше два приватних домоволодіння, сталися пожежі. Крім того, ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по смт Дворічна та с. Кучерівка Куп’янського району. На щастя, без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.