Кримінал

Ворог продовжує нести суттєві втрати: орієнтовано знищено 74 тисячі окупантів За даними на ранок четверга, 3 листопада, українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення орієнтовано складає 74 тисячі військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.11 орієнтовно склали: особового складу – близько 74000 (+730);

танків – 2734 (+20);

бойових броньованих машин – 5552 (+27);

артилерійських систем – 1755 (+22);

РСЗВ – 390 (+3);

засоби ППО – 198 (+0);

літаків – 277 (+0);

гелікоптерів – 258 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4);

крилаті ракети – 397 (+0);

кораблі/катери – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4162 (+9);

спеціальна техніка – 155 (+1). Поділитися:



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