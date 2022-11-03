Ворог продовжує нести суттєві втрати: орієнтовано знищено 74 тисячі окупантів

За даними на ранок четверга, 3 листопада, українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення орієнтовано складає 74 тисячі військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 74000 (+730);
- танків – 2734 (+20);
- бойових броньованих машин – 5552 (+27);
- артилерійських систем – 1755 (+22);
- РСЗВ – 390 (+3);
- засоби ППО – 198 (+0);
- літаків – 277 (+0);
- гелікоптерів – 258 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4);
- крилаті ракети – 397 (+0);
- кораблі/катери – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4162 (+9);
- спеціальна техніка – 155 (+1).
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