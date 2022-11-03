Кримінал

Ворог продовжує нести суттєві втрати: орієнтовано знищено 74 тисячі окупантів

3 Листопада 2022 09:30
16
війна

За даними на ранок четверга, 3 листопада, українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення орієнтовано складає 74 тисячі військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 74000 (+730);
  • танків – 2734 (+20);
  • бойових броньованих машин – 5552 (+27);
  • артилерійських систем – 1755 (+22);
  • РСЗВ – 390 (+3);
  • засоби ППО – 198 (+0);
  • літаків – 277 (+0);
  • гелікоптерів – 258 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4);
  • крилаті ракети – 397 (+0);
  • кораблі/катери – 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4162 (+9);
  • спеціальна техніка – 155 (+1).

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
3 Листопада 2022 09:30
16

Ворог продовжує нести суттєві втрати: орієнтовано знищено 74 тисячі окупантів

3 Листопада 2022 09:01
10

На Харківщині протягом доби внаслідок збройної агресії РФ загинули двоє людей
3 Листопада 2022 07:53
16

На півдні ЗСУ знищили чотири склади з боєприпасами та кілька цистерн з паливом
3 Листопада 2022 07:20
16

ЗСУ відбили атаки біля 12 населених пунктів, – Генштаб
3 Листопада 2022 07:05
69

ISW: Заклики Путіна створити конкурентну військову промисловість відірвані від реальності

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

усі думки