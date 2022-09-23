Відбито атаки ворога в районі 8 населених пунктів. Біля Сватово поранили російського генерала, – Генштаб

В районі Сватового в результаті вогневого ураження поранили командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії генерал-майора Олега Цокова.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

19-20 вересня до шпиталю у Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, готуються прийняти ще 200 тіл найближчим часом.

Ворог продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. У Горлівці 19 вересня представники 1 армійського корпусу затримали та забрали на військову службу десятьох чоловіків, не зважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров’я.

18-20 вересня у Луганському СІЗО, представники російської приватної компанії безуспішно намагались завербувати ув’язнених.

Окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати із числа працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки усіх співробітників, які підпадають під вимоги.

Відомо про достроковий випуск у Смоленську курсантів випускних курсів військової академії протиповітряної оборони ЗС РФ імені маршала Василевського, та їх подальше розміщення на посади у військах.

На базі московського загальновійськового командного училища, у період з 26 вересня по 24 жовтня, російське військове керівництво планує провести збори з громадянами, які перебувають у запасі.

За минулу добу росіяни завдали 4 ракетні та 27 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожих ударів постраждало понад 45 населених пунктів. Зокрема, Печеніги, Пришиб, Ярова, Спірне, Веселе, Бахмут, Мар’їнка, Красногорівка, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Кривий Ріг, Білогір’я, Запоріжжя, Білогірка, Первомайське, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок, Миролюбівка та Новогригорівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках росіяни стріляли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Шалигіне, Миропільське, Волфине та Їздецьке Сумської області;

– в районах населених пунктів Шалигіне, Миропільське, Волфине та Їздецьке Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам’янка та Куп’янськ;

– в районах Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам’янка та Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Приши та Сіверськ;

– Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Приши та Сіверськ; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка і Яковлівка;

– Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка і Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Новомихайлівка;

– Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка;

– Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка; на Запорізькому напрямку противник активних дій не проводив, разом з тим обстріляв з артилерії населені пункти Мала Токмачка, Нова Токмачка, Малі Щербаки, Зелене Поле, Залізничне та Рівнопілля.

противник активних дій не проводив, разом з тим обстріляв з артилерії населені пункти Мала Токмачка, Нова Токмачка, Малі Щербаки, Зелене Поле, Залізничне та Рівнопілля. на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка.

Наша авіація уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи ППО, на різних напрямках, знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження, зокрема, по 6 пунктах управління, 4 районах зосередження особового складу та військової техніки, 3 позиціях ППО, 3 – артилерії, а також 3 складах боєприпасів.