Кримінал

В полі на Ізюмщині підірвалися двоє чоловіків

27 Січня 2023 08:55
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війна, мінування

Двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Ізюмщині 26 січня.

Подія сталася між селами Червоне та Велика Комишуваха, йдеться у зведенні голови обладміністрації Олега Синєгубова.

Пораненим — 40 та 35 років, один з них перебуває у тяжкому стані.

В самому Ізюмі залишається високою мінна небезпека, міська військова адміністрація працює з організаціями зі Швейцарії та Данії, які допоможуть з розмінуванням міста.

За добу 26 січня на Харківщині загинули двоє людей у Дворічній, поранена 60-річна жінка з Вовчанська, 69-річну жінку, прикуту до ліжка, з розбитого обстрілом будинку діставали рятувальники.


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