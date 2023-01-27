В полі на Ізюмщині підірвалися двоє чоловіків

Двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Ізюмщині 26 січня.

Подія сталася між селами Червоне та Велика Комишуваха, йдеться у зведенні голови обладміністрації Олега Синєгубова.

Пораненим — 40 та 35 років, один з них перебуває у тяжкому стані.

В самому Ізюмі залишається високою мінна небезпека, міська військова адміністрація працює з організаціями зі Швейцарії та Данії, які допоможуть з розмінуванням міста.

За добу 26 січня на Харківщині загинули двоє людей у Дворічній, поранена 60-річна жінка з Вовчанська, 69-річну жінку, прикуту до ліжка, з розбитого обстрілом будинку діставали рятувальники.