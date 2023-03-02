Кримінал

В Оманській затоці перехоплено судно з іранською зброєю

2 Березня 2023 09:40
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іран, контрабанда

ВМС Великобританії затримали в міжнародних водах Оманської затоки судно з контрабандою іранської зброї, включаючи протитанкові керовані ракети, передає AP з посиланням на заяву глави Міноборони Бена Уоллеса.

“Це перехоплення, проведене екіпажем корабля Lancaster, і постійна присутність ВМС Британії в районі Оманської затоки підтримує наше прагнення гарантувати дотримання міжнародного права і припиняти активність, яка загрожує безпеці та миру в усьому світі”, – заявив Уоллес.

Судно, що йшло на великій швидкості вночі, засікли на південь від Ірану літак-розвідник та БПЛА США. Після того судно спробувало піти до іранських територіальних вод, але його зупинила морська піхота ВМС Британії і піднялася на борт.

На судні, окрім іншого, знайшли деталі для збирання балістичних ракет середньої дальності.

ЗМІ нагадують, що британські ВМС минулого року двічі перехоплювали судна, які перевозили контрабандою іранську зброю.


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