Кримінал

В Одеській області прикордонники переправляли ухилянтів за кордон

11 Травня 2023 13:37
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сбу

Прикордонники в Одеській області організували схему для незаконного вивезення чоловіків призовного віку за кордон. Фігурантів затримали на гарячому.

Про це повідомляє управління СБУ в Одеській області.

Організаторами схеми були двоє військових Білгород-Дністровського прикордонного загону. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації та незаконно втекти за кордон.

За гроші прикордонники оформляли “клієнтам” тимчасові посвідчення військовозобов’язаних та довідки про зняття з військового обліку за станом здоров’я. Вартість фальшивих документів становила 6 тисяч доларів, а незаконний перетин кордону – ще тисяча доларів.

СБУ встановила, що щомісяця до прикордонників зверталися 3-4 ухилянти. Оперативники затримали одного з організаторів схеми під час отримання чергового хабаря. Правоохоронці також зафіксували ще два подібні факти.

Затриманому оголосили підозру за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 ККУ. Розслідування триває.


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