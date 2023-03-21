Кримінал

В Одесі затримали двох агентів, які розвідували позиції української ППО

21 Березня 2023 10:37
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сбу

Двох інформаторів російських спецслужб викрито в Одесі. Вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на території області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що чоловіків цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою, а також позиції систем ППО ЗСУ

Отримані відомості російські окупанти планували використати для підготовки повітряних ударів по обласному центру.

Контррозвідники СБУ вчасно викрили зловмисників та затримали їх на спробі передачі розвідувальних відомостей агресору.

“За даними слідства, ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, серед яких – працівник комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси”. Встановлено, що російська спецслужба дистанційно залучила їх до негласної співпраці проти України. У поле зору ворога вони потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих”, – йдеться в повідомленні.

Чоловіки зв’язувалися з окупантами через месенджери. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено їхні мобільні телефони, які вони використовували у злочинній діяльності.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності.


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