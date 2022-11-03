Кримінал

В Мелітополі пролунали вибухи на заводі, де був штаб окупантів

3 Листопада 2022 08:36
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війна

У захопленому Мелітополі Запорізької області сталися вибухи. Вони пролунали на місцевому заводі “Рефма”, де окупанти облаштували один із основних штабів.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

“Бавовна” замість будильника для окупантів Мелітополя. Сьогодні о 5 ранку в південній частині міста було дуже гучно”, – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними зруйнована частина захопленого рашистами заводу “Рефма”, де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.

“Рахуємо кількість ліквідованих орків”, – додав Федоров.


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