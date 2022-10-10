Кримінал

В Києві озвучили масштаби руйнувань після обстрілу

10 Жовтня 2022 19:23
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війна

Мер Києва Віталій Кличко навів перелік об’єктів, які були пошкоджені в столиці через сьогоднішні ранкові обстріли.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив в телеграмі.

“Сьогодні внаслідок атаки російських варварів у Києві зазнали пошкоджень різного ступеню:

  • Житлові будинки — 45
  • Об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ — 5
  • Заклади освіти — 6 (3 школи, 1 дитячий садочок, 2 будівлі позашкільного виховання)
  • Заклади соціальної сфери — 2
  • Заклади культури — 6
  • Заклади охорони здоров’я — 5
  • Адмінбудівлі — 2″, – ідеться в повідомленні.

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