Кримінал

В Києві озвучили масштаби руйнувань після обстрілу Мер Києва Віталій Кличко навів перелік об’єктів, які були пошкоджені в столиці через сьогоднішні ранкові обстріли. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив в телеграмі. “Сьогодні внаслідок атаки російських варварів у Києві зазнали пошкоджень різного ступеню: Житлові будинки — 45

Об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ — 5

Заклади освіти — 6 (3 школи, 1 дитячий садочок, 2 будівлі позашкільного виховання)

Заклади соціальної сфери — 2

Заклади культури — 6

Заклади охорони здоров’я — 5

Адмінбудівлі — 2″, – ідеться в повідомленні. Поділитися:



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