Кримінал

В Ізюмі викрили поштарку, яка поширювала пресу окупантів

22 Лютого 2023 12:36
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У співпраці з окупантами підозрюють 42-річну поштарку з Ізюма.

Від початку червня 2022 року жінка співпрацювала з окупантами, встановила Служба безпеки.

Поштарка очолила поштове відділення, поширювала пресу окупантів та агітувала колег долучитися до роботи.

“Матеріали цих газет заперечували збройну агресію РФ проти України, нав`язували читачам негативне ставлення до Української держави, прагнучи посіяти у нашому суспільстві недовіру до органів державної влади України та її Збройних Сил”, — сказано у повідомленні.

Підозрювану викрили після деокупації. Жінці загрожує до 12 років ув’язнення.


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