Унаслідок ворожого обстрілу смт Козацького на Херсонщині загинула жінка

Унаслідок російського обстрілу смт Козацького в Херсонській області загинула жінка, розпочато досудове розслідування, повідомив Офіс генерального прокурора.
“За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
Як повідомляється, уранці 23 травня російська армія здійснила мінометний обстріл смт Козацьке. Унаслідок обстрілу загинула жінка.
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