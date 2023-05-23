Кримінал

Унаслідок ворожого обстрілу смт Козацького на Херсонщині загинула жінка Унаслідок російського обстрілу смт Козацького в Херсонській області загинула жінка, розпочато досудове розслідування, повідомив Офіс генерального прокурора. “За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора. Як повідомляється, уранці 23 травня російська армія здійснила мінометний обстріл смт Козацьке. Унаслідок обстрілу загинула жінка. Поділитися:



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