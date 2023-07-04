Кримінал

Удар по Первомайському: окупанти били “Іскандером”

4 Липня 2023 17:09
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Російські окупанти сьогодні, 4 липня, вдарили по Первомайському Харківській області ракетою “Іскандер”.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

“Згідно з нашими даними та висновками підрозділів ДСНС, наших правоохоронців, це була ракета типу “Іскандер”, – заявив чиновник.

За словами голови ОВА, окупанти били по житловому району і жодних промислових та військових об’єктів біля місця удару немає.

Синєгубов додав, що станом на зараз відомо про 35 поранених, серед яких 10 дітей.

“Одна десятимісячна дитина зараз перебуває в реанімації”, – розповів глава ОВА.

Він уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено дев’ять багатоповерхівок.


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