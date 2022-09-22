У селі на Харківщині ексгумували тіло місцевого жителя, якого вбили російські військові, — прокуратура

Правоохоронці ексгумували тіло 68-річного жителя села Макарове Золочівської громади. За версією прокуратури, чоловіка вбив російський військовий під час окупації.

Про це 22 вересня повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

“За даними слідства, 5 травня 2022 року в окупованому на той час с. Макарове військовослужбовець РФ застрелив місцевого мешканця, який йшов вулицею села. Трагедія сталась на очах брата загиблого, який здалеку бачив, що окупант здійснив декілька пострілів”, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією прокуратури, російський окупант спочатку вистрілив чоловіку у ноги, потім — у спину.

Правоохоронці розслідують справу як порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.