Кримінал

У селі на Харківщині ексгумували тіло місцевого жителя, якого вбили російські військові, — прокуратура

22 Вересня 2022 12:45
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Правоохоронці ексгумували тіло 68-річного жителя села Макарове Золочівської громади. За версією прокуратури, чоловіка вбив російський військовий під час окупації.

Про це 22 вересня повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

“За даними слідства, 5 травня 2022 року в окупованому на той час с. Макарове військовослужбовець РФ застрелив місцевого мешканця, який йшов вулицею села. Трагедія сталась на очах брата загиблого, який здалеку бачив, що окупант здійснив декілька пострілів”, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією прокуратури, російський окупант спочатку вистрілив чоловіку у ноги, потім — у спину.

Правоохоронці розслідують справу як порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.


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