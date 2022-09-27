Кримінал

У районі витоку газу на “Північних потоках” зафіксували два вибухи, – ЗМІ

27 Вересня 2022 17:08
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північний потік

У понеділок, 26 вересня, шведські сейсмологи зафіксували кілька вибухів у районі, де стався витік газу на “Північних потоках”.

Про це у коментарі SVD заявив сейсмолог Шведської національної сейсмічної мережі Бьорн Лунд.

За інформацією видання, кілька данських та шведських вимірювальних станцій зареєстрували два підводних вибухи в районі, де проходять газопроводи.

“Немає сумнівів у тому, що це були вибухи… Добре видно, як хвилі відскакують від дна до поверхні. Немає сумнівів, що це був вибух. У нас навіть була станція у Гноші, яка зафіксувала ці дані”, – зазначив Лунд.

При цьому сейсмолог підкреслив, що в районі, де стався витік газу, зазвичай не проводяться військові навчання.


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