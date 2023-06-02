Кримінал

У Оксани Марченко знайшли та заарештували сім компаній на Одещині

2 Червня 2023 10:43
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сбу, Медведчук

Суд арештував акції дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко на майже 740 млн грн у семи підприємствах припортової інфраструктури на Одещині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря”, – наголосили у відомстві.

Йдеться про корпоративні права в АТ “Ексімнафтопродукт”, ПрАТ “Синтез Ойл”, ПрАТ “Синтез Транзит”, ТОВ “Укрлоудсистем”, АТ “Одеснафтопродукт”, ПрАТ “Чорноморський паливний термінал” та ТОВ “Альбіон Коммодітіз”.

Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Її підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

Арешт майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь держави.


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