У Мелітополі прогримів вибух

У тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух у районі, де дислокувалися російські окупанти.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

“Гучний вибух в житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-о училища, де зосереджене чергове лігво окупантів”, – написав він.

За попередніми даними, вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до четвертого поверху.

“Туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники і рашистські поліцейські. Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти”, – додав мер.