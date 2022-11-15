Кримінал

У Мелітополі прогримів вибух

15 Листопада 2022 09:19
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війна, окупація

У тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух у районі, де дислокувалися російські окупанти.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

“Гучний вибух в житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-о училища, де зосереджене чергове лігво окупантів”, – написав він.

За попередніми даними, вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до четвертого поверху.

“Туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники і рашистські поліцейські. Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти”, – додав мер.


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