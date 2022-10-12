Кримінал

У Мелітополі окупанти погрожують звільненням працівникам, які відмовляються від російських паспортів

12 Жовтня 2022 19:26
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окупація

Російські окупанти змушують мешканців тимчасово захопленого міста Мелітополь Запорізької області отримувати російські паспорти. У випадку відмови погрожують звільненням із підприємств.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«Від містян, що вимушено пішли працювати на комунальні підприємства, якими керують колаборанти та зрадники, вимагають отримувати російські паспорти. Для цього примусом збирають особисті дані», — написав він.

Якщо ж люди відмовляються отримувати російські паспорти, їм погрожують звільненням і неможливістю більше ніде працевлаштуватися.

«Окупантам понад усе потрібно, щоб Мелітополь хоч на відео пропагандистів виглядав як місто, лояльне до рф, де паспорт країни-агресора дуже популярний. Проте цьому не бувати. Весь світ знає, що Мелітополь — це Україна», — наголосив мер.


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