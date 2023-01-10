Кримінал

У Маріуполі стартувала глобальна примусова паспортизація місцевого населення, – Андрющенко

10 Січня 2023 11:50
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окупація

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники розпочали глобальну кампанію з примусової видачі російських паспортів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Обов’язковим стає видача російських паспортів усім вчителям, медикам, поліцейським та працівникам держвлади. З 1 березня неможливо буде займатися підприємницькою діяльністю на території Маріуполя без російського паспорта”, – зазначив він.

Крім того, за словами Андрющенка, усі представники “юриспруденції” також мають пройти акредитацію так званої “ДНР” до 1 березня. Він зазначив, що письмового “указу” немає, але усно про це попереджено.


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