У Лимані внаслідок обстрілу руйнувань зазнала дев’ятиповерхівка

На Донеччині внаслідок обстрілу Лимана зазнав руйнувань дев’ятиповерховий житловий будинок, рятувальники евакуювали жінку.

Про це повідомило обласне управління ДСНС.

«Сьогодні зранку внаслідок обстрілу міста Лиман руйнувань зазнав дев’ятиповерховий житловий будинок з першого по 8 поверхи кутової частини будинку, виникла пожежа на зруйнованій частині будинку на площі 20 кв. м. З першого поверху рятувальниками евакуйовано жінку», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 14:07 пожежу ліквідовано. До гасіння залучалися шість осіб особового складу та одна одиниця техніки.