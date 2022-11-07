Кримінал

У Лимані внаслідок обстрілу руйнувань зазнала дев’ятиповерхівка

7 Листопада 2022 19:03
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На Донеччині внаслідок обстрілу Лимана зазнав руйнувань дев’ятиповерховий житловий будинок, рятувальники евакуювали жінку.

Про це повідомило обласне управління ДСНС.

«Сьогодні зранку внаслідок обстрілу міста Лиман руйнувань зазнав дев’ятиповерховий житловий будинок з першого по 8 поверхи кутової частини будинку, виникла пожежа на зруйнованій частині будинку на площі 20 кв. м. З першого поверху рятувальниками евакуйовано жінку», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 14:07 пожежу ліквідовано. До гасіння залучалися шість осіб особового складу та одна одиниця техніки.


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