У Львові викрили транснаціональний канал збуту кокаїну

Державне бюро розслідувань припинило ввезення в Україну кокаїну з Еквадору, затримано колишнього правоохоронця на збуті понад 3 кг наркотику.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“Працівники ДБР за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції припинили функціонування сталого каналу постачання еквадорського кокаїну до України. Затримано колишнього правоохоронця під час збуту 3,3 кг кокаїну за $135 тис.”, – ідеться в повідомленні.

За інформацією бюро, правоохоронець входив до організованої злочинної групи, яка переправляла кокаїн із Латинської Америки через європейські країни до України.

“Продавали наркотик на території різних областей України гуртом від 1 кг. За кілограм брали $45 тис.”, – зазначається в повідомленні.

У бюро уточнюють, що до організованої злочинної групи, окрім правоохоронця, входили посадові особи митних органів і громадяни деяких країн ЄС.

Під час розслідування встановлено, що до війни наркоділки завозили в Україну великі партії наркотику через морський торговельний порт Одеси. “Кокаїн ховали у спеціально обладнаній схованці в одному з контейнерів. Однак через військові дії канал постачання перестав існувати й наркоділки створили новий шлях постачання наркотиків через сухопутний кордон з Польщею у Львівській області”, – інформують у ДБР.

Наразі відбуваються слідчі дії, обшуки за місцями можливого зберігання наркотиків, осіб причетних до скоєння злочину. Досудове розслідування ведеться в межах ч.3 ст.307 Кримінального Кодексу України (незаконне виробництво, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, вчинені організованою групою).