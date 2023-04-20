Кримінал

У Києві затримали чиновницю “мвс днр”

20 Квітня 2023 12:54
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сбу

Контррозвідка Служби безпеки встановила місцеперебування колишньої співробітниці “міграційної служби МВС ДНР”. Після 24 лютого 2022 року вона переїхала до Києва під виглядом переселенки.

Про це повідомляє СБУ.

Зловмисницею виявилась мешканка Донеччини, яка у вересні 2014 року добровільно вступила до лав створеної агресором “міграційної служби МВС ДНР”. Там її призначили старшим інспектором відділу адресно-довідкової роботи.

“На цій посаді вона виконувала вказівки місцевих гауляйтерів щодо придушення руху опору в регіоні. Для цього ворожа поплічниця збирала інформацію від районних паспортних відділів окупованого Донецька про установчі дані місцевих жителів”, – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що отримані відомості зловмисниця збирала в єдину адресну базу, яку бойовики використовували для незаконних затримань мешканців міста.

Також вона вела облік так званих “сторожових карток”, де зберігалася інформація про українських патріотів, яких розшукують каральні органи так званої ДНР.Під час обшуку у жінки виявлено “трудову книжку”, яка свідчить про її перебування у складі окупаційних органів.

Після 24 лютого 2022 року вона переїхала до Києва під виглядом переселенки. У столиці вона оселилася в орендованій квартирі та почала оформлювати документи для виїзду за кордон.

Їй загрожує до 8 років тюрми.


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