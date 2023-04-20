Кримінал

У квітні вагнерівці незаконно депортували з Бахмута чотири родини з дітьми

20 Квітня 2023 14:06
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діти, вагнер

Прокурори зафіксували злочин вагнерівців разом із ватажком, які депортували з Бахмута Донецької області чотири українські родини з дітьми.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Під час моніторингу засобів масової інформації та проросійських телеграм-каналів правоохоронці виявили відео, на якому представники ПВК Вагнер на чолі зі своїм ватажком вивозить українських дітей.

Подія, ймовірно, сталася 16 квітня цього року. Зловмисники незаконно депортували з міста Бахмут Донецької області дві родини разом із двома неповнолітніми дітьми.

Також є ще одне відео, де вагнерівець спілкується з однією з цих родин та дитиною у місці тимчасового перебування. 

Повідомляється, що упродовж 17-18 квітня з Бахмута озброєні військові ПВК вивезли у невідомому напрямку ще дві сім’ї з маленькими дітьми.

Загалом відомо про щонайменше трьох хлопчиків та одну дівчинку, яких незаконно депортували.

“Ювенальними прокурорами Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни”, – пише пресслужба.

Прокуратура встановлює обставини та розшукує українських дітей.


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