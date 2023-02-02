Кримінал

У Краматорську внаслідок удару двох ракет поранені щонайменше п’ятеро цивільних

2 Лютого 2023 15:27
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У Краматорську сьогодні, 2 лютого, внаслідок удару двох російських ракет по місту поранено щонайменше п’ять цивільних людей, пошкоджено дитячу поліклініку та школу.

Про повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Щонайменше 5 людей поранено внаслідок ракетного удару по Краматорську. Сьогодні вдень росіяни знову вдарили по центру міста: цього разу – двома ракетами. Пошкодили 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитячу поліклініку та школу, гаражі та автівки», – написав очільник області.

Він зазначив, що на місці чергового російського злочину працюють правоохоронці, рятувальники, комунальні служби, які допомагають людям мінімізувати шкоду, завдану загарбниками.

«Але! Окупанти не залишать у спокої Донеччину, аж поки ми не виженемо їх геть з нашої землі. До того часу всі цивільні повинні евакуюватися з області — це питання життя і смерті. Росіяни щодня підтверджують свій статус терористів. Як терористи будуть і покарані!», – наголосив Кириленко.


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