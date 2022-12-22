У Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта Штепи, – Хлань

У четвер, 22 грудня, у Каховці підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи, якого росіяни призначили “головою” сіл Любимівка та Василівка Каховського району.

Про це повідомляє депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

“За попередньою інформацією, колаборант, якого підірвало у Каховці в районі “дівчата в шинелі” (пам’ятник), – це “Шнир” (прізвисько колаборанта Андрія Штепи)”, – написав Хлань.

Варто зазначити, що окупанти в Telegram каналах підтверджують смерть Штепи. За їхніми даними, він згорів живцем внаслідок вибуху автомобіля.