Кримінал

У Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта Штепи, – Хлань

22 Грудня 2022 15:48
44
окупація

У четвер, 22 грудня, у Каховці підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи, якого росіяни призначили “головою” сіл Любимівка та Василівка Каховського району.

Про це повідомляє депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

“За попередньою інформацією, колаборант, якого підірвало у Каховці в районі “дівчата в шинелі” (пам’ятник), – це “Шнир” (прізвисько колаборанта Андрія Штепи)”, – написав Хлань.

Варто зазначити, що окупанти в Telegram каналах підтверджують смерть Штепи. За їхніми даними, він згорів живцем внаслідок вибуху автомобіля.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Грудня 2022 14:16
18

Куп’янськ і Вовчанськ знову опинилися під обстрілом – шість людей поранено
22 Грудня 2022 14:35
80

WP: у США є три моделі закінчення війни в Україні
22 Грудня 2022 14:25
72

СБУ оголосила в розшук Дмитра Святоша
22 Грудня 2022 12:39
20

Саміт Україна-ЄС відбудеться на початку лютого
22 Грудня 2022 12:04
120

Британська розвідка робить висновок про втому російської військової системи
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
усі думки