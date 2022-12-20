Кримінал

У Херсонській області чоловік підірвався на протипіхотній міні

20 Грудня 2022 20:15
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Деокупація

У селі Новий Берислав Херсонської області сьогодні, 20 грудня, на протипіхотній міні “Пелюсток”, залишеній окупантами, підірвався місцевий житель.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Внаслідок інциденту чоловік залишився без частини лівої ноги, йому надано необхідну медичну допомогу.

“Жителі області, вкотре нагадую, що мінна небезпека у регіоні залишається дуже високою. Наші сапери щодня працюють над тим, щоб зробити нашу землю безпечнішою, але обсяги мінувань – колосальні”, – йдеться у повідомленні ОВА.

Жителям області не рекомендується відвідувати ліси, лісосмуги та поля, ходити узбіччям доріг. Пересуватися можна лише там, де вибухотехніки вже провели розмінування.


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