Кримінал

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона є загиблий

22 Листопада 2022 15:15
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війна

Внаслідок денних обстрілів російськими окупантами Херсона, загнула ще одна людина, повідомила Суспільному начальниця МВА Галина Лугова.

“Сталось це о 12:01, снаряд влучив в магістральний газопровід У нас є на жаль один загиблий. Але місто продовжують обстрілювати навіть зараз”, — сказала Лугова

Як повідомили кореспонденти Суспільного у Херсоні на цю годину пролунало понад 10 вибухів.

За словами Галини Лугової, сьогодні, 22 листопада, обстріли відбуваються без перестанку.

“Станом на 15.00 відомо, що російська армія влучила в 11 точок у місті. Внаслідок обстрілів пошкоджено чимало будинків приватного сектору, після прильоту відбулися дві пожежі. Було також попадання в магістральний газопровід. Відомо про трьох загиблих, одну поранену людину та одна — знаходиться під завалом”, — повідомляє начальниця МВА.


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