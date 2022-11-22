Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона є загиблий

Внаслідок денних обстрілів російськими окупантами Херсона, загнула ще одна людина, повідомила Суспільному начальниця МВА Галина Лугова.

“Сталось це о 12:01, снаряд влучив в магістральний газопровід У нас є на жаль один загиблий. Але місто продовжують обстрілювати навіть зараз”, — сказала Лугова

Як повідомили кореспонденти Суспільного у Херсоні на цю годину пролунало понад 10 вибухів.

За словами Галини Лугової, сьогодні, 22 листопада, обстріли відбуваються без перестанку.

“Станом на 15.00 відомо, що російська армія влучила в 11 точок у місті. Внаслідок обстрілів пошкоджено чимало будинків приватного сектору, після прильоту відбулися дві пожежі. Було також попадання в магістральний газопровід. Відомо про трьох загиблих, одну поранену людину та одна — знаходиться під завалом”, — повідомляє начальниця МВА.