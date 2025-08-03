У Харкові затримали чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ

Поліція Харківщини затримала зловмисника, який ввечері 3 серпня у Харкові стріляв та побив 22-річного ветерана Збройних сил України. Інцидент стався в Індустріальному районі міста.

Як повідомляє поліція Харківської області, близько вечора до правоохоронців надійшло повідомлення від очевидців про стрілянину. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія.

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За попередніми даними, під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет, вистрілив впритул у потерпілого, а потім ще й побив його. Постраждалого — молодого чоловіка, який проходив службу в ЗСУ, — госпіталізували.

Місцеві телеграм-канали опублікували відео події.

Поліцейські оперативно встановили особу нападника та затримали його. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець. Його затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото ймовірного підозрюваного / Фото: НПУ

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — «Хуліганство». Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.