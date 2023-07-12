У Харкові правоохоронці викрили банду псевдоспівробітників СБУ

СБУ знешкодила банду “перевертнів” під виглядом співробітників Служби безпеки. Вони проводили “обшуки”, таким чином грабуючи людей у Харкові.

Про це повідомляє СБУ.

“Представляючись співробітниками Служби безпеки України, озброєні зловмисники вдиралися до осель місцевих жителів та розграбовували їхнє майно під виглядом проведення вигаданих “обшуків”, – йдеться в повідомленні.

Так, на початку липня цього року учасники банди здійснили розбій на помешкання харківського подружжя та відібрали золоті прикраси на загальну суму понад 20 тис. доларів США.

“Але цього лідеру угруповання виявилось замало і він почав вимагати у чоловіка ще 5 тис. доларів нібито для “закриття” кримінального провадження проти нього”, – розповіли в СБУ.

У разі несплати грошей зловмисник погрожував фізичним насильством щодо близьких потерпілого.

Співробітники СБУ затримали організатора банди “на гарячому” під час передачі йому всієї суми “данини” від потерпілого.

За даними слідства, головним фігурантом виявився 33-річний місцевий житель, який раніше неодноразово був засуджений за вчинення тяжких злочинів.

При обшуку в нього вилучено спецодяг зі знаками розрізнення СБУ, а також бойовий пістолет ТТ з боєкомплектом.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.