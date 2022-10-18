У Харківській області ексгумували понад 600 тіл загиблих під час окупації, — МВС

Понад 600 тіл загиблих під час окупації ексгумували на території Харківської області.

Про це в ефірі нацмарафону сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Міністр зазначив, що на деокупованих територіях правоохоронці знаходять катівні, тіла загиблих в них росіяни вивозили за населений пункт: “Власне після цього ми розкопуємо ці місця масових поховань майже в кожному населеному пункті”.

“Фактично на території Харківської області ми вже ексгумували понад 600 тіл загиблих. Не одразу вдається ідентифікувати, ідентифікація здійснюється через ДНК-аналіз, спеціальні лабораторії працюють. Наші міжнародні партнери якраз допомогли нам надати реагенти, щоб швидко можна було це робити, але все одно ми розуміємо, що ця робота на тижні, інколи — на місці, щоб встановити, хто саме є закатованим”, — сказав Монастирський.