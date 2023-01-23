Кримінал

У Дніпрі військовий підірвав два боєприпаси та вчинив стрілянину

23 Січня 2023 11:30
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поліція

Спецпризначенці КОРД затримали у Дніпрі військовослужбовця, який кинув гранату в бік правоохоронців, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та вчинив стрілянину.

Про це повідомило обласне управління Національної поліції.

Як з’ясувалося, стрілянину вчинив 32-річний військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї. Він орендував квартиру на проспекті Гагаріна у Дніпрі.

Минулося без постраждалих. Після шести годин перемовин поліцейські затримали чоловіка. З місця події вилучили автомат Калашникова та фрагменти гранат.

Правоохоронці відкрили три кримінальні справи за:

  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років;
  • ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років;
  • ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Карається позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічно.

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