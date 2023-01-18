У Броварах завершили пошуково-рятувальні роботи

У місті Бровари Київської області, де зранку впав гелікоптер із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, завершили пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомили у ДСНС.

Станом на 15:45 надзвичайники оприлюднили такі дані щодо постраждалих: всього загинуло 14 людей, зокрема одна дитина. Також постраждало 25 людей, з них 11 дітей.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомляв, що в опіковий центр перевезли 8 людей, зокрема 4 дитини. 16 людей зараз перебувають у міській лікарні, зокрема 6 дітей.

За даними Сапожка, постраждалі перебувають у травматологічному, хірургічному відділеннях, а одна вагітна жінка — в гінекологічному.