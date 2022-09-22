Троє людей підірвалися на міні у Чугуївському районі Харківщини 21 вересня: одна людина загинула

На міні, яку залишили російські військові, у районі села Гракове підірвалися фахівець ДСНС та двоє працівників “Харківобленерго”. Один з них загинув, інших госпіталізували.

Сталося усе 21 вересня неподалік високовольтних ліній електропередач, там фахівці проводили ремонт, повідомила Суспільному речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал.

“Начальник високовольтних ліній електропередач Харківської РЄС 1975 року народження отримав вибухову травму несумісну з життям”, — сказала Шаповал.

Протягом 21 вересня у Куп’янському районі поранення внаслідок обстрілів військових РФ отримали п’ятеро людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У тому числі і 13-річний хлопчик. Його стан медики оцінюють як важкий. В Харківському районі 1 поранений”, — написав Синєгубов.