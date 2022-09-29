Кримінал

Сили оборони знищили щонайменше 60 російських окупантів на Харківщині (відео)

29 Вересня 2022 14:56
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війна

Щонайменше 60 російських окупантів та три танки знищили днями на Харківщині українські захисники.

Про це 29 вересня повідомила Державна прикордонна служба.

“Днями аеророзвідка Держприкордонслужби виявила зосередження окупантів та їх техніки. Координати бійці передали побратимам з артилерії, й ті відкрили вогонь”, — йдеться у повідомленні.

“Знищено танк, броньований автомобіль “Тигр”, дві вантажівки, а також близько 60 окупантів. Ще один танк за наведенням прикордонників ліквідував протитанковий розрахунок ЗСУ”, — повідомили у Держприкордонслужбі.

На третій російський танк прикордонники скинули боєприпас з дрона.


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