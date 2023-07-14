Суд взяв під варту митрополита УПЦ МП Павла

Соломʼянський районний суд Києва змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви (московського патріархату) Павлу Лебедю з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 14 серпня з можливістю внести заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.

Про це повідомляє “Суспільне“.

Підстава зміни запобіжного заходу стало порушення одного з обов’язків, які накладав суддя.

Прокурор Євген Завістовський стверджує, що митрополит спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, хоча знав про заборону, адже ознайомився з протоколами.

Сам Лебідь заявив, ще не знайомий зі свідком, а ще — що “ніколи в житті не був на стороні агресора” і “ніколи не підтримував Путіна”.

1 квітня 2023 року митрополиту Павлу повідомили про підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправдання збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ). Українські правоохоронці провели обшуки у будинку екс-намісника Лаври.

Пізніше суд вирішив помістити митрополита Павла під домашній арешт, а також визначив для нього низку зобов’язань, зокрема, носіння електронного браслета.

Йому вже кілька разів продовжували запобіжний захід, востаннє – до 31 серпня.

При цьому вчора СБУ вручила екс-наміснику Лаври нову підозру, оскільки він заперечував існування України як суверенної держави та назвав агресію РФ проти нашої країни “громадянським конфліктом”.