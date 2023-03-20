Суд арештував майно колишнього охоронця Януковича на 50 млн грн

Суд наклав арешт на все майно колишнього керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича. Загальна вартість арештованих активів — майже 50 мільйонів гривень.

Про це повідомляє СБУ.

У пресслужбі не називають імені охоронця, але у ЗМІ повідомляють що йдеться про В’ячеслава Заневського.

Так, суд заарештував таке майно:

елітний готельний комплекс у Буковелі загальною площею понад 1,2 тисячі м2;

квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м2;

два паркомісця в Києві;

5 земельних ділянок загальною площею понад 1 га, у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.

Наразі перевіряється причетність Заневського до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України.

Під час обшуків у київській квартирі ексохоронця виявили 13 одиниць зброї, зокрема колекційної; понад 5,6 тисячі набоїв, мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Зараз триває з’ясування всіх обставин злочину й притягнення винних до відповідальності у межах кримінальної справи про фінансування дій, вчинених для захоплення держвлади, зміни держкордону (ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу).

За даними Офісу генпрокурора, під час збройної агресії РФ поза офіційними пунктами пропуску Заневський покинув підконтрольну Україні територію. Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної республіки Крим, фінансував дії, вчинені з метою зміни меж території України та здійснював дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

Не пізніше грудня 2022 року він очолив охорону губернатора Ульяновської області РФ та був разом з ним 26.12.2022 в тимчасово окупованому Маріуполі.