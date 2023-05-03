Кримінал

Справу Миколи Харківського повернули з Полтави до Харкова

3 Травня 2023 08:06
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дтп, мажор

Справу Миколи Харківського за підозрою у скоєнні смертельної аварії розглядатиме Червонозаводський суд Харкова.

Про це повідомила пресслужба суду.

“1 травня до Червонозаводського районного суду надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням Миколи Харківського, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 КК України для розгляду”, — йдеться у повідомленні.

Головуючою у справі призначили суддю Анну Шиховцову.

Аварія, в якій Харківський проходить як обвинувачуваний, сталася у жовтні 2021 року. Тоді на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові автомобіль Infiniti, що їхав проспектом, врізався у Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Слідчі попередньо встановили, що Infiniti рухався зі швидкістю понад 100 км/год на червоний сигнал світлофора.

16-річного водія Infiniti Миколу Харківського затримали. Слідство встановило, що Харківський був тверезим. За злочин, внаслідок якого загинула одна людина і ще кілька травмувалися, водію загрожує до восьми років тюрми.


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