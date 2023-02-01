Кримінал

Співробітника “Укроборонпрому” затримали за роботу на воєнну розвідку РФ

1 Лютого 2023 19:32
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СБУ

Сьогодні, 1 лютого, СБУ затримала співробітника “Укроборонпрому”, який працював на російську воєнну розвідку.

Про це повідомляє СБУ.

У результаті спецоперації у Києві затримано російського агента, який отримав вороже завдання влаштуватися до української оборонної компанії для збору розвідданих на користь країни-агресора.

Встановлено, що фігурант приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах. Крім цього, зловмисник готував “звіти” для окупантів про наслідки російських ракетних ударів по столиці. Для цього він особисто їздив по місту та фіксував зовнішній вигляд українських об’єктів після обстрілів.

Отримані відомості чоловік передавав через анонімні месенджери співробітнику Головного управління міжнародного військового співробітництва міністерства оборони РФ.

“Під час обшуків у затриманого виявлено засоби зв’язку із матеріалами, які підтверджують його злочинну діяльність”, – заявили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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