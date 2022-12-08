СБУ знайшла у храмах МП російські паспорти, викрадені ікони та прапор “Новоросії”

Служба безпеки провела низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у чотирьох областях та показала докази, які свідчать про співпрацю з РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці провели обшуки на об’єктах МП у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.

Встановлено, що настоятель Успенського собору у Херсонській області підтримав окупацію регіону. Він був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. Після звільнення Херсону він втік на окуповану територію. На території собору знайшли ікони, викрадених з будинку почесного консула Литви.

Також у приміщення собору знайшли перепустки, виписані на ім’я “федерального советника военно-гражданской администрации РФ”, а також російські паспорти місцевих священників, які видані під час окупації Херсону.

СБУ відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

У Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі у Черкаській області виявили прапор так званої “Новоросії” та пропагандистську літературу російських авторів.

На території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області виявили колишніх кримінальників. Вони підтримують зв’язок з росіянами. У ще одному монастирі Житомирської області виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла.

У Свято-Миколаївському Милецькому монастирі СБУ знайшла тексти молитов за РФ та російські “підручники”, в яких вихваляють кремлівський режим.